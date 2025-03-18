Президенты будут говорить «столько, сколько потребуется». Разговор состоится по обоюдной инициативе Москвы и Вашингтона.

Сегодня состоится телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Одной из основных тем переговоров будет урегулирование украинского конфликта и возможное тридцатидневное перемирие. Разговор, согласно комментарию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, состоится во второй половине дня — примерно с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

Также Песков добавил, что телефонный разговор состоится по обоюдной инициативе Вашингтона и Москвы, а у президентов не будет никаких ограничений на его продолжительность. Главы государств, отметил Песков, будут общаться «столько, сколько потребуется».

Учитывая важность и сложность обсуждаемых тем, такой подход совершенно естественен. Диалог явно будет непростым, поскольку Россию не устраивает перемирие просто ради перемирия: Москва с самого начала конфликта заявляет о необходимости долгосрочного, прочного мирного урегулирования, подразумевающего полное устранение всех приведших к его началу причин.

Пресс-служба Кремля проинформирует об итогах переговоров президентов. Аналогичного действия имеет смысл ожидать и от пресс-службы Белого дома.