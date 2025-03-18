Погода продолжает удивлять, а загородные жители достали спешно убранные в кладовки лопаты.

В этом году погода в средней полосе России демонстрирует поразительную переменчивость. За период в одну неделю температура воздуха прогревалась до +16 ℃ днём, чтобы сегодня ночью охладиться до самого низкого значения за весь весенний период в 2025 году. Согласно информации метеорологического центра «Фобос», на базовой московской метеостанции на ВДНХ температура воздуха в ночь с 17 на 18 марта снижалась до -7,3 ℃.

За городом ситуация была ещё более показательной. На метеостанции, расположенной в Новой Москве, которая пока не отличается высокой степенью урбанизации, столбики термометров опускались до -13,5 ℃.

Понижение температуры в столичном регионе наблюдается с понедельника. Также данный процесс сопровождался выпадением осадков в виде снега, что уже заставило коммунальные службы в экстренном режиме выйти на расчистку дорог, а загородных жителей вновь взять в руки столь спешно убранные в кладовки лопаты.

Судя по прогнозам метеорологов, с завтрашнего дня в Москву и Подмосковье вернётся климатическая весна. Днём температура воздуха будет прогреваться до +7 ℃, а ночью опускаться до нуля или лёгкого «минуса». Автовладельцам синоптики советуют пока не торопиться с «переобуванием» на летнюю резину, а подождать, пока минимальная суточная температура воздуха не начнёт превышать +5 ℃.