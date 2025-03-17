Венгрия, по словам Петера Сийярто, за мирные переговоры, а не за поставки оружия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что в Евросоюзе на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-членов объединения ведётся обсуждение и подготовка к предоставлению Украине крупного пакета помощи на сумму «как минимум» в 20 миллиардов евро.

Учитывая известную позицию Венгрии по вопросу украинского кризиса, Сийярто заявил, что Будапешт выступает против вышеизложенного плана. Глава МИД Венгрии раскритиковал своих европейских коллег, выступающих, по сути, за продолжение конфликта, и напомнил, что Венгрия изначально выступала за мирное урегулирование.

Сейчас европейские страны, добавил Сийярто, своими действиями рискуют сорвать мирные переговоры, ставшие возможными после прихода к власти в США новой администрации.

Напомним, в Евросоюзе в этом месяце был представлен план «перевооружения», подразумевающий вложение 800 миллиардов евро в течение четырех лет в оборонную промышленность. Насколько данный план реализуем, учитывая то, что Европа потеряла доступные энергоносители и ресурсы, а также не имеет должного количества компетенций, предприятий и подготовленных специалистов, вопрос открытый. И лучше бы, чтобы он оставался открытым.