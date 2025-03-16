Разговоры о встрече двух лидеров ведутся уже давно. Причём преимущественно с подачи президента США.

Ещё перед вступлением в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью обсуждения колоссального количества накопившихся вопросов и решения не менее большого объёма проблем в двусторонних отношениях.

Пока что восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном происходит преимущественно на уровне глав внешнеполитических ведомств, советников президентов, а также знакомых друг с другом представителей бизнеса. Диалог непосредственно на высшем уровне пока ведётся только по телефону, и общество как в России, так и в США желает узнать, когда всё же состоится встреча двух президентов.

Соответствующий вопрос задал журналист ВГТРК Павел Зарубин помощнику президента России Юрию Ушакову, участвовавшему в переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии в середине февраля. По словам Ушакова, тема встречи Путина и Трампа обсуждается с Вашингтоном, и стороны к ней готовятся. Организована встреча, добавил помощник президента России, будет тогда, когда в этом «появится необходимость».

Необходимо понимать, что встреча столь высокого уровня готовится не один день, и к моменту встречи глав двух государств переговорные делегации более низкого уровня должны согласовать между собой темы обсуждений президентов и подготовить документы, которые ими будут подписаны. Пока что всё это находится в зачаточных стадиях, поэтому повода для встречи Путина и Трампа нет.