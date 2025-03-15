Слишком большая фора у РФ, сложно будет догнать.

Несмотря на часто встречающиеся в информационном пространстве заявления и предупреждения о таянии полярных ледников, пока что говорить об освобождении Арктики и окружающих её морей ото льда слишком преждевременно. Поэтому потребность в ледоколах как судах, обеспечивающих навигацию в этом непростом, но богатом природными ресурсами регионе, будет лишь расти.

На данный момент безоговорочным преимуществом в данном сегменте судостроения обладает Россия, обладающая флотом из 42 ледоколов, в том числе атомных, которые больше не производит ни одно государство в мире. Учитывая растущее влияние Арктики в геополитике и в отношениях между сверхдержавами, осваивать регион намерены и Соединённые Штаты.

Без применения ледоколов активное освоение Арктики невозможно, поэтому президент США Дональд Трамп на днях заявил о плане строительства 48 судов соответствующего типа. Между тем агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской судостроительной отрасли сообщило, что Вашингтон считает Арктику и пролегающие вдоль неё перспективные торговые пути одной из своих сфер интересов, поэтому будет прилагать все усилия для её освоения, включая как серьёзные намерения в деле создания собственного ледокольного флота, так и реализацию ряда других планов по усилению своего присутствия в данном регионе планеты.

Насколько реалистична поставленная Трампом задача, вопрос открытый. Строительство ледоколов, тем более крупных и мощных, необходимых для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике, это длительный процесс, требующий максимальной загрузки верфей и всех смежных отраслей машиностроения. Учитывая, что в США строительство ледоколов придётся развивать, по сути, с нуля, то догнать Россию, которая на протяжении десятилетий развивала и увеличивала свой ледокольный флот и сбавлять темп не намерена, будет сложно.