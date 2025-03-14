Это всё прекрасно, но данный факт необходимо закрепить международным договором и принять его в Совбезе ООН.

То, что Североатлантический альянс полностью подконтролен Соединённым Штатам, никогда и ни у кого, пожалуй, не вызывало сомнений. Стоило только в Вашингтоне смениться администрации на выступающую за развитие самих США и нормализацию отношений с Россией, как в НАТО резко забыли о своих заявлениях о «необратимом пути» Украины в альянс.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что вопрос вступления Украины в альянс снят президентом США Дональдом Трампом со стола переговоров.

Соответствующее заявление Рютте сделал спустя сутки после встречи с Трампом в Белом доме, где президент США назвал ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО очевидным, причём очевидным на протяжении «последних сорока лет». Проще говоря, Трамп исключил такое развитие событий.

Во всей этой истории необходимо понимать одну важную вещь. Администрации в США меняются, а вместе с ними меняются и принятые предыдущими администрациями решения. России необходимо добиться такого решения украинской проблемы, где стремление Киева в Североатлантический альянс стало одной из причин начала специальной военной операции, при котором последующие политические руководства в Вашингтоне не смогут аннулировать решения администрации Трампа. Иными словами, международные договоры относительно всего, что связано с Украиной, должны быть обсуждены на уровне Совета Безопасности ООН и приняты этим же органом ООН единогласно. Без права на пересмотр.