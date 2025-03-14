В подробности пресс-секретарь президента России вдаваться не стал.

Вчера днём спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву. Учитывая контекст произошедшего — визит состоялся после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии — и то, насколько важно во всём происходящем мнение России, никаких разночтений быть не могло: Уиткофф прилетал на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, когда спецпосланник Трампа уже покинул столицу и отправился в США, это предположение прессы подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин принял Уиткоффа в четверг поздно вечером. Уиткофф передал Путину дополнительные сведения о переговорах, а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал президенту США Дональду Трампу «дополнительные сигналы».

В подробности того, о чём конкретно вёлся диалог Путина с Уиткоффом, Песков вдаваться не стал. В конце концов, надо понимать, что имеет место так называемая челночная дипломатия, призванная обеспечить хотя бы начало процесса урегулирования украинского конфликта.

Стив Уиткофф является давним коллегой Дональда Трампа, а также хорошо знаком с представителями российского крупного бизнеса. Учитывая, что лучшие отношения — это экономические отношения, то выбор Уиткоффа как человека, обеспечивающего трёхстороннее взаимодействие России США и Украины, вполне логичен.