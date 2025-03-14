Подробностей пока нет, а разработка займёт не один год.

Учитывая успех, которого неожиданно для многих, включая разработчиков и издателя, добился шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2, логично было предположить, что в некоторой среднесрочной перспективе нас будет ждать третья номерная часть данной подсерии культовой франшизы. И вот, несколько часов назад разработчики из студии Saber Interactive совместно с издательством Focus Entertainment объявили о начале разработки Warhammer 40,000: Space Marine 3.

Как следует из комментария издателя, от объявления о разработке и до релиза Space Marine 3 отделяют годы, и авторы проекта не будут терять времени зря. Вместе с тем поддержка Space Marine 2 продолжится: для игры будут выходить обновления и свежий контент.

Судя по отсутствию каких бы то ни было сведений, новая часть франшизы находится на зачаточной стадии развития, так что пройдёт много времени, прежде чем Saber Interactive расщедрится на детали игрового процесса и сюжетной линии.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла прошлой осенью и получила высокие оценки как от игроков, так и от профильной прессы.