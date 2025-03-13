Пока переговоры идут в закрытом режиме.

После того, как между Россией и США наметилась лёгкая надежда на «разрядку», сопровождающаяся заявлениями политического руководства обоих государств о необходимости восстановления экономического взаимодействия, в российском обществе, привыкшем за тридцать лет к экономическим отношениям с Западом, возникла вполне естественная надежда на то, что в перспективе положение дел вернётся к привычному, стабильному.

Безусловно, на практике «как прежде» уже не будет в принципе, потому что слишком много воды утекло и слишком много программ импортозамещения было принято в России. Тем не менее, частично товарно-экономические отношения хотя бы с США могут восстановиться. И сегодня эту тема частично была затронута в рамках пресс-конференции по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Журналист из Беларуси поинтересовалась, окажет ли влияние стабилизация отношений Москвы и Вашингтона на работу РФ и РБ по вопросу импортозамещения.

Как отметил глава государства, Россия никого со своего рынка «не выгоняла» и противиться возвращению западных компаний не станет. Но при этом в правительстве существует понимание важности проводимых сейчас программ по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета, поэтому если освобождённые в 2022 году иностранными компаниями ниши уже заняты производителями и предпринимателями из Союзного государства, то «никаких преференций» для возвращающихся создано не будет.

По словам Путина, сейчас ведутся переговоры о возможном возвращении некоторых партнёров на российский рынок. Речь идёт о тех компаниях, возвращение которых положительно повлияет на работу отечественных компаний. В подробности того, с кем конкретно ведутся переговоры, глава государства, по понятным причинам, вдаваться не стал.

В США тем временем возможность снятия с России санкций связывают с мирным урегулированием украинского кризиса. А этот процесс вкупе с согласованием всех спорных моментов может затянуться, причём надолго.