К вопросу о перемириях ради перемирий.

Вопрос окончания боевых действий, особенно, когда речь идёт о самом масштабном вооружённом конфликте в Европе со времён окончания Второй мировой войны, всегда сложный. В рамках переговоров США и Украины в Саудовской Аравии было оглашено, что Киев готов на 30-дневное перемирие с возможностью его продления в случае, если Москва тоже на это согласится.

Пока что политики ни с американской, ни с украинской, ни с российской сторон подробностями вышеуказанных переговоров не поделились. Из имеющихся в публичном доступе сведений журналисты сделали вывод о том, что России хотят навязать невыгодное ей перемирие, и вот, сегодня журналисты телеканала «Россия-1» поинтересовались у помощника президента России Юрия Ушакова, участвовавшего в переговорах с США в Саудовской Аравии в середине февраля, какова позиция РФ по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Ушаков озвучил, по сути, позицию высшего российского политического руководства, и заключается она в том, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, которое бы учитывало интересы России. Интересы и опасения России, добавил Ушаков, всем хорошо известны, их необходимо учитывать, и данную позицию он изложил советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу.

Публично озвученные итоги переговоров США и Украины Ушаков охарактеризовал как «передышку» для ВСУ, и Россию такой расклад, как известно, не интересует.