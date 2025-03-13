Последствия слишком болезненные и труднопредсказуемые.

Несколько часов назад Национальное собрание Франции абсолютным большинством голосов приняло резолюцию, подразумевающую конфискацию российских замороженных активов и их использование для оказания поддержки Украине. Несмотря на то, что резолюция носит сугубо рекомендательный характер и ни к чему никого не обязывает, сам факт того, что за неё проголосовали большинство депутатов нижней палаты французского парламента, говорит о многом.

В частности, о непонимании ими последствий, которые наступят в случае реализации вышеуказанного плана. Против резолюции проголосовало меньшинство депутатов. Представители фракции «Национальное объединение» воздержались от голосования, а его глава Марин Ле Пен выступила с критикой того, что произошло в Национальном собрании.

По словам Ле Пен, конфискация российских активов противоречит международному праву, создаёт угрозу утраты доверия к европейской финансовой системе, приведёт к утрате инвестиций во Францию, а также спровоцирует Россию на ответные действия по конфискации европейских активов в РФ.

Проще говоря, недостатков у этого гипотетического решения гораздо больше и каждый из них в отдельности значителен и имеет далеко идущие последствия.

Разговоры о конфискации российских замороженных активов в Европе поднимаются регулярно на протяжении всех последних трёх лет, но дальше слов дело пока не доходит. Как раз-таки по причинам, указанным Марин Ле Пен.