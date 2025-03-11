Он относится к широко известной линейке К5 и подразумевает использование в составе автопоездов.

Автомобильный транспорт в России с её расстояниями между населёнными пунктами критически важен. С уходом привычных западных производителей автомобильной техники бремя обеспечения потребностей российского рынка грузовиков, включая седельные тягачи, в значительной степени легло на «КАМАЗ», который наращивает производство и расширяет линейку грузового автотранспорта.

Так, сегодня пресс-служба «КАМАЗа» сообщила о запуске серийного производства новой модели линейки К5 — полноприводного седельного тягача КАМАЗ-64954 с колёсной формулой 6x6.

Данный тягач предназначен для использования в составе автопоездов с максимальной полной массой до 100 тонн. Иными словами, КАМАЗ-64954 будет занимать небольшую нишу, поэтому его производство в количественном выражении не поражает воображение: за период с марта по апрель предприятие намерено выпустить 10 тягачей данной модели, а за весь текущий год — 40.

Тягач оснащается двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 560 л. с. В вопросе импортозамещения всё пока не так гладко, как того хотелось бы: пресс-служба «КАМАЗа» отмечает лишь, что тягач модели 64954 создан на «санкционно устойчивой» базе. Технически это означает, что часть комплектующих и агрегатов поставляются на завод от поставщиков из «дружественных» стран.