В рамках льготного кредитования.

Всякий раз, когда речь заходит о развитии промышленности в России, реализация данного процесса упирается в станкостроение и производство промышленных роботов. Иными словами, в производство средств производства, в снабжении которыми российская промышленность примерно полностью зависит от иностранных поставщиков.

Бесконечно так продолжаться просто не может, но и не должно, поэтому государство активно финансирует отечественных производителей станков, промышленных роботов и иного индустриального оборудования. В частности, в этом году министерство промышленности и торговли России совместно с Корпорацией МСП выделили 3 миллиарда рублей на льготное кредитование разработчиков и производителей станков и промышленных роботов.

Как уточняется, речь идёт о льготном кредите в 5 % годовых на срок до пяти лет, что является колоссальным подспорьем, учитывая, каковы сейчас процентные ставки по кредитам без учёта различных льготных программ.

Следует помнить, что Россия, по статистике, в несколько раз по производительности труда отстаёт от передовых промышленных стран. Связано это исключительно с недостаточной автоматизацией и роботизацией производств. В правительстве это понимают, поэтому мы и наблюдаем реализацию программ, подобных вышеизложенной.