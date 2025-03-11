Россию эти трудные решения, считает госсекретарь США, тоже ожидают.

Сейчас американская переговорная делегация готовится к встрече с украинской переговорной делегацией в Саудовской Аравии. Сама встреча состоится 11 марта, и по её итогам нас теоретически ждёт много интересных и важных заявлений. Пока что стороны готовятся и дают комментарии прессе. В частности, глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио, в комментарии журналистам отметил, что обеим фактическим сторонам украинского конфликта необходимо принять «трудные решения» для его урегулирования.

Как отметил Рубио, самой важной задачей переговоров является получение «твёрдого ощущения» готовности Украины к принятию «трудных решений». России, добавил госсекретарь США, тоже предстоит принять трудные решения для завершения данного конфликта или, по крайней мере, для его приостановки в той или иной форме.

Вместе с тем, как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, данный кризис «не имеет военного решения», поскольку, в его представлении, обе стороны не смогут силовым способом добиться своих максимальных целей. В рамках будущих переговоров Рубио считает ключевой задачей выяснение того, на какие уступки готова пойти Москва для мирного урегулирования. На сегодняшний день позиции сторон противоположны.

Газета The New York Times, которая первой опубликовала вышеизложенный комментарий Рубио, сделала вывод, что в плане «трудных решений», которые ожидают Украину, госсекретарь США имеет в виду территориальные уступки. Необходимо понимать, что признание реальности «на земле» — по сути, юридически оформленного и общепризнанного на международном уровне отказа Украины от пяти регионов — является одним из основных выдвигаемых Россией условий мирного урегулирования. Причём признаны эти регионы должны быть российскими в их полных административных границах, а не по текущей линии разграничения.