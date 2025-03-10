Как только будет, что зафиксировать и подписать, всё сразу же и назначат.

Встречи глав государств, особенно когда речь идёт о глобальных державах, проходят только тогда, когда ранее делегации уже условились о темах переговоров на высшем уровне, выработали решения сложившихся проблем и договорились о подписании необходимых документов, дабы к моменту встречи осталось только всё подтвердить. Поэтому когда президенты США и России в рамках состоявшегося в феврале телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости встречи, это стало сигналом лишь к началу подготовки данного процесса.

Собственно, пока что темы обсуждения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не согласованы, поэтому говорить о датах встречи двух лидеров преждевременно. И вот, сегодня Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что дата встречи Путина и Трампа пока не определена и не назначена.

Необходимо понимать, что у Москвы и Вашингтона впереди колоссальный труд по налаживанию двусторонних отношений и исправлению всех ошибок, совершённых предыдущими администрациями Белого дома в период как минимум с 2004 года.

Сторонам потребуется обсудить вопросы обоюдной безопасности, урегулировать украинский кризис, восстановить торгово-экономические отношения, привыкнуть снова постоянно вести друг с другом диалог, а также начать работу над формированием новой архитектуры глобальной безопасности. Пока что мы только в самом начале этого тяжёлого процесса, и далеко не факт, что о чём-то, кроме восстановления экономических отношений, вообще удастся договориться.