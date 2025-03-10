А отказом от поставок оружия США данный процесс ускоряют.

За последние несколько недель новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом пришла к выводу, что действующее политическое руководство в Киеве неискренне в своём желании мира и является не ключом, а наоборот — препятствием для мирного урегулирования текущего конфликта.

Учитывая, что аналогичным образом действующее украинское политическое руководство воспринимают и в Москве, а США на минувшей неделе начали оказывать на Украину давление в виде приостановки поставок вооружений и запрета на передачу разведывательной информации, возникает достаточно любопытная логическая цепочка, финальным звеном которой может стать смена политического руководства в украинской столице.

И вот, сегодня немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой выдвинул предположение о том, что президент США Дональд Трамп остановил поставки оружия Киеву до тех пор, пока действующий глава украинского государства в лице Владимира Зеленского не уйдёт в отставку.

Если США действительно вынашивают именно такой план, то выбора у Киева нет, поскольку без поставок западного, преимущественно американского оружия, способность вооружённых сил Украины к оказанию сопротивления относительно быстро иссякнет, о чём неоднократно говорили представители российского политического руководства, обвиняя Запад в затягивании кризиса путём предоставления Киеву беспрецедентного количества вооружений и боеприпасов.

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдёт встреча американской и украинской переговорных делегаций. Можно допустить, что в рамках этой встречи членам украинской делегации, среди которых не будет Зеленского, и будет представлен вышеизложенный план.