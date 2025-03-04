Таким образом, всё высшее американское политическое руководство не верит заявлениям Киева.

Дипломатия и этикет не просто так тысячелетиями совершенствовались человечеством. Это предельно важные элементы диалога между людьми и уж тем более между государствами. К сожалению, дипломатические навыки даются нам не с рождения, а требуют постоянного совершенствования в рамках кропотливой работы над собой. В подавляющем большинстве случаев совершенствование дипломатических навыков полностью себя оправдывает, поскольку нравиться окружающим гораздо лучше, чем вызывать у них отторжение.

В прошлую пятницу мы воочию наблюдали коллапс дипломатии со стороны украинского политического руководства в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Не будем сейчас пересказывать, что происходило в Овальном кабинете, а отметим лишь, что у встречи Зеленского с Трампом будут далеко идущие последствия.

Сначала американская пресса сообщила о полной приостановке всех поставок США вооружений на Украину, а затем вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках интервью телеканалу Fox News прямым текстом усомнился в искренности украинского политического руководства в его желании мирного урегулирования текущего кризиса.

По словам Вэнса, украинская делегация, напротив, продемонстрировала «явное нежелание обсуждать мирное урегулирование», продвигаемое президентом Трампом. Вэнс задался вопросом, каков дальнейший план выхода из сложившейся ситуации, и озвучил мнение, что бесконечно финансировать украинский кризис невозможно — этого попросту не потерпит американский народ.

Вице-президент США добавил, что у Украины может быть своё видение завершения конфликта, но ей необходимо вести диалог, если страна действительно хочет мира. Как отметил Вэнс, президент Трамп будет продолжать продвигать идею мирного урегулирования и будет готов принять украинскую делегацию, когда та тоже проявит готовность к диалогу. В минувшую пятницу желания вести диалог проявлено не было.