На этой неделе США будут пытаться провести диалог с Украиной.

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдёт встреча делегаций США и Украины, посвящённая обсуждению мирного урегулирования текущего конфликта. С российской делегацией американские переговорщики встречались по Украине в середине февраля, и с тех пор контакты между РФ и США если и ведутся, то не в публичном пространстве.

Ряд журналистов предположили, что российская делегация на этой неделе проведёт с делегацией США в Саудовской Аравии новый раунд переговоров — что называется, по горячим следам — но в МИД РФ эти сведения сегодня опровергли. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российско-американская встреча в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

Следует понимать, что в значительной степени дальнейший российско-американский диалог будет зависеть от результатов встречи американской и украинской переговорных делегаций. Если официальный Киев согласится на реалистичные условия окончания конфликта, разговор будет один, если нет, то совершенно иной.