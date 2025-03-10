С защитой персональных данных в стране серьёзные проблемы.

Утечки персональных данных — это настоящая напасть современности, вызванная безответственным отношением служб безопасности различных организаций к их сохранности. Именно по причине утечек персональных данных практически каждый столкнулся с мошенническими звонками, попытками вымогательства и прочими крайне неприятными историями.

По-видимому, наказание за попустительство в отношении защиты персональных данных воздействует на нарушителей недостаточно убедительно, поэтому сегодня Роскомнадзор в комментарии агентству ТАСС сообщил, что с начала 2025 года — в период с января по февраль включительно — в открытый доступ утекли свыше 24 миллионов записей о россиянах. Всего Роскомнадзором за два полных месяца зафиксировано 19 крупных утечек данных.

В прошлом году Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек персональных данных, приведших к попаданию в открытый доступ свыше 710 миллионов записей о гражданах России. Преимущественно утечки, согласно статистике РКН, происходят с серверов компаний, занимающихся торговлей и оказанием различных услуг.