По крайней мере, таковой её считает представитель Словакии.

На этой неделе в Евросоюзе решили перехватить эстафету Соединённых Штатов в деле поддержания украинского конфликта в его подогретом состоянии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «переевооружения Европы», подразумевающий вложение 800 миллиардов евро в течение четырёх лет на развитие европейской и украинской оборонной промышленности, а президент Франции Эмманюэль Макрон снова заговорил о европейских миротворцах на Украине.

Учитывая текущую экономическую ситуацию в Европе при отсутствии перспектив её нормализации, сценарий с «перевооружением» выглядит нереализуемым. Сценарий с миротворцами же и вовсе невозможен, поскольку его регулярно отвергает Россия, без согласия которой европейские миротворцы будут не миротворцами, а законными целями для ВС РФ, о чём Москва предупреждала неоднократно.

И вот, в Европарламенте саму идею отправки европейских миротворцев на Украину назвали нелепой, абсурдной. Соответствующим мнением поделился евродепутат от Словакии Любош Блага в комментарии агентству «РИА Новости». Как справедливо отметил Блага, европейские государства являются вовлечёнными в украинский конфликт, и в данном статусе они не могут являться никакими миротворцами. Чтобы проводить миротворческую миссию, убеждён Блага, нужно быть объективным и беспристрастным, а на данный момент сложно себе представить беспристрастность в вопросе украинского кризиса в Британии, Франции, Польше и ряде других европейских стран.

Напомним, что Россия настаивает на своих условиях завершения украинского кризиса, подразумевающих полное выполнение целей специальной военной операции при признании сложившейся объективной реальности «на земле». Причём у РФ есть все основания настаивать на своём: и данный факт понимают не только в Москве, но и в Вашингтоне.