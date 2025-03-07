Взаимодействие двух государств основано на принципах следования своим интересам.

После того, как новая администрация США решила начать восстанавливать разрушенные предыдущими администрациями отношения с Россией, включая планируемое возобновление торгово-экономических отношений, у многих политологов и аналитиков возникли опасения, что Россия, будучи культурно и этнически частью Запада, радостно ринется в американские объятия, отодвинув развитие отношений с Китаем на второй план.

С российской стороны даже намёков на то, чтобы эти опасения были обоснованными, не поступает: Москва дорожит отношениями с Пекином, видит именно в Китае своего ключевого торгово-экономического партнёра и именно с ним будет выстраивать основные отношения.

С китайской стороны отношения с Россией тоже берегут. В частности, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И назвал текущие китайско-российские отношения «зрелыми, устойчивыми и стабильными», которые не могут быстро измениться и не подвержены влиянию извне. По словам Вана И, Пекин и Москва выстраивают отношения на основе следования интересам двух стран.

Необходимо понимать, что Россия и Китай сотрудничают и наращивают экономическое взаимодействие на протяжении десятилетий. Подлинно суверенные государства не разбрасываются таким трудом налаживавшимися отношениями. Перед нами, конечно, есть пример Евросоюза, но к его суверенитету и субъектности в международных отношениях есть большие вопросы.