Стремление США к урегулированию украинского кризиса заставило европейских лидеров насторожиться.

Последнее время заявления, исходящие из уст как представителей европейских государств, так и представителей Евросоюза как наднациональной организации, вызывают массу вопросов. Казалось бы, если вы за мир в конфликте, в котором вы не участвуете напрямую, то за мир на совершенно любых условиях. Но в данном случае под миром в Европе подразумевают исключительно мир на условиях Украины, то есть, на тех условиях, которые нынешние политические руководства в ЕС считают для себя приемлемыми.

Поскольку сложившаяся «на земле» объективная реальность противоречит этому плану, а без участия Соединённых Штатов европейские страны, как это подтвердил на днях премьер-министр Британии Кир Стармер, не смогут оказывать Украине должный уровень поддержки, то сейчас в европейских столицах настоящая гонка за звание самого воинственного заявления. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет в ближайшие четыре года собрать 800 миллиардов евро на усиление военного потенциала ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон называет Россию угрозой Европе, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает победу Украины единственным допустимым вариантом развития событий.

Эти заявления раскритиковал сегодня американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности Илон Маск. По словам Маска, европейские лидеры «хотят бесконечной войны», что аморально и обрекает ещё больше людей на гибель.

Илон Маск неоднократно выражал поддержку президента США Дональда Трампа и разделяет его мнение о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса. В целом сегодня вся администрация США сосредоточена на завершении конфликта на Украине или, как минимум, на полном прекращении своего участия в нём. Что совершенно логично: Вашингтону и Москве нечего делить, у стран очень много общего, и им необходимо сотрудничать ради взаимного блага.