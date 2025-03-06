Тестирование пройдёт в ограниченном формате и под договором о неразглашении.

Вокруг новой игры серии Battlefield витает много надежд. Разработчики из DICE совместно с Ripple Effect и Criterion обещают геймерам чуть ли не возвращение старого духа серии, обеспечившего успех Battlefield 3 и Battlefield 4, поэтому многим не терпится поскорее дождаться релиза и проверить заявления разработчиков на практике.

Но релиз ещё нескоро, а создавать информационные поводы надо. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который, по нашим подсчётам, не ошибся ни в одном своём прогнозе, а, значит, обладает достоверными и проверенными источниками в игровой индустрии, заявил о том, что первое тестирование новой Battlefield начнётся уже завтра, 7 марта, через систему Battlefield Labs.

Радоваться, впрочем, пока рано. Тестирование будет закрытым, да ещё и проходить будет под договором о неразглашении (NDA, Non-disclosure agreement). Согласно сведениям Хендерсона, пока речь идёт только о первом из череды запланированных тестов, и его продолжительность составит всего около двух часов.

Безусловно, часть сведений просочится в Сеть даже несмотря на договор о неразглашении, но никаких скриншотов и уж тем более видеороликов мы точно не увидим.