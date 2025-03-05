В данном случае речь идёт о расширении мощностей предприятия «Станкомашкомплекс».

Тема станкостроения регулярно поднимается в экспертных кругах как ключевое условие импортозамещения в российской промышленности. Именно станкостроение является первичным звеном машиностроения, и именно импортозамещение в этой первичной отрасли повлечёт за собой необходимую разумную самодостаточность государства в остальных промышленных отраслях.

Осознание этой реальности постепенно приходит. В частности, сегодня в новостной ленте правительства Тверской области появился отчёт о проведённом губернатором региона Игорем Руденем заседании, в рамках которого были приняты решения относительно расширения производственных мощностей АО «Станкомашкомплекс», занимающегося производством станков, которые применяются в широком спектре машиностроения — от исследовательского до медицинского и авиационного.

Расширение промышленных мощностей «Станкомашкомплекса» будет реализовано через инвестиционый проект, предусматривающий вложение 1 миллиарда рублей в два этапа в период с 2026 по 2030 год. Итогом реализации инвестпроекта должно стать возведение на территории «Станкомашкомплекса» двух цехов тяжёлых станков, создание 120 новых рабочих мест и увеличение объёмов выпуска продукции на 50 единиц в год.