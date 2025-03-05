Сколько из этих шести миллионов человек купили игру, впрочем, GSC Game World уточнять не стала.

Несмотря на то, что многие геймеры к тому моменту потеряли в это веру, S.T.A.L.K.E.R. 2 всё же добралась до релиза в конце ноября прошлого года и даже смогла привлечь внимание миллионов человек. Сегодня разработчики из GSC Game World поведали о том, что с момента релиза и по сегодняшний день S.T.A.L.K.E.R. 2 привлекла внимание шести миллионов игроков.

Необходимо помнить, что новое творение GSC Game World помимо продажи в сервисах цифровой дистрибуции распространяется также по подписке Xbox Game Pass. Логично предположить, что многие из этих шести миллионов человек зашли в S.T.A.L.K.E.R. 2 посмотреть на новинку именно по подписке, а дальше уже не важно, сколько времени он провёл в игре: уникальный пользователь зачтён и попал в статистику.

По статистике SteamDB, количество учётных записей Steam, на которых зафиксирована купленная S.T.A.L.K.E.R. 2, составляет от 1,6 млн до 2,56 млн. Со статистикой продаж на Xbox Series всё гораздо сложнее, но в любом случае показатели не поражают воображение.

Отметим, что GSC Game World принципиально отказалась продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, являвшейся ключевым рынком сбыта игр данной серии. Понятно, что часть фанатов приобрела игру обходными путями, но большинство не стало заморачиваться.