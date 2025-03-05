Историческая несправедливость, как её видит новая администрация США, заканчивается.

Выступая сегодня перед Конгрессом, президент США Дональд Трамп затронул много тем внутренней американской политики, которую будет проводить его администрация. Был затронут, в частности, Панамский канал, упоминаемость которого с подачи Трампа в этом году взлетела до рекордных значений, и контроль над которым Трамп хочет вернуть Соединённым Штатам.

Как отметил Трамп, Панамский канал в его нынешнем виде строили американцы, для развития США, и на момент строительства это был самый крупный инфраструктурный проект американского государства, унесший жизни десятков тысяч рабочих из-за крайне неблагоприятных климатических и эпидемиологических условий труда. Затем в середине XX века управление каналом было передано Панаме, а уже в веке XXI экономическую важность канала осознал Китай.

Теперь, утверждает Трамп, США возвращают себе контроль над этим инженерным сооружением. Неназванная президентом США крупная компания объявила о покупке обоих портов вокруг Панамского канала.

Чтобы понимать важность Панамского канала для Соединённых Штатов, достаточно посмотреть на карту: эта водная артерия обеспечивает морскую связанность западного и восточного побережий США, и именно с этой целью канал изначально и строился, позволяя значительно сократить время движения грузов из одной части страны в другую. Насколько реализуема поставленная новой администрацией США задача по «возвращению» Панамского канала, вопрос открытый, но совершенно ясно, что политических и экономических возможностей для этого у Штатов предостаточно.