Россия эти сигналы посылает все три года.

Выступление президента США перед Конгрессом — это событие, преимущественно направленное на освещение подхода руководства страны к ведению внутренней политики. Своё двухчасовое выступление перед Конгрессом Трамп посвятил именно тому, как в его президентский срок будут развиваться сами Соединённые Штаты, ну а нас как граждан другого государства больше интересует вскользь затронутая Дональдом Трампом тема украинского кризиса.

Как отметил Трамп, в его задачу входит мирное урегулирование этого кризиса, и администрация США уже получила сигналы о готовности к мирному урегулированию как от России, так и от Украины. Киев, по словам американского лидера, готов на заключение соглашения по редкоземельным металлам и намерен работать над мирным урегулированием под руководством американской администрации.

Понятно, что за общими фразами не было упомянуто главное: как можно урегулировать данный кризис, если позиции сторон диаметрально противоположны. Россия настаивает на полном выполнении всех задач специальной военной операции вкупе с признанием сложившейся «на земле» объективной реальности. Украина же, по крайней мере, публично, категорически не согласна с таким развитием событий. Проблема, и её пытается донести до Киева новая американская администрация во главе с Трампом, заключается в том, что условия Украины не соответствуют реальности, а условия России — соответствуют, и без определённых уступок с обеих сторон добиться соглашения не удастся.