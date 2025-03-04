Как и было обещано: строго и в срок.

Несколько дней назад Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto V Enhanced — усовершенствованную для персональных компьютеров версию культового боевика. И вот, буквально несколько минут назад обновлённая версия стала доступна всем желающим. Владельцы оригинальной Grand Theft Auto V получат обновление бесплатно.

Усовершенствованная версия порадует геймеров использованием трассировки лучей в глобальном затенении и освещении, а также в отражениях и работе теней. Кроме того, в обновлённую версию включена поддержка технологий «умного» сглаживания NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Игра, по утверждениям разработчиков, будет загружаться быстрее за счёт применения технологии Microsoft DirectStorage, позволяющей графическому процессору напрямую общаться с накопителем. Из мелочей — поддержка ультраширокоформатных мониторов, контроллера DualSense и объёмного звука.

Если вам все эти нововведения не нужны или же компьютер не отвечает техническим требованиям, которые смогут эти нововведения «переварить», то стандартная версия Grand Theft Auto V никуда не уходит: она останется на учётной записи с подзаголовком Legacy.