Весьма прямой намёк на политическое будущее отдельно взятой страны.

Кратковременная и очень бурная встреча, прошедшая между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, ещё долго будет эхом отзываться как в международной, так и во внутренней украинской политике. На международном уровне представители администрации США уже прямым текстом сомневаются в искренности намерений Зеленского завершить конфликт и установить мир, ну а советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и вовсе заявил, что Украине нужен лидер, с которым можно работать.

Причём, по словам Уолтца, Киеву требуется лидер, который сможет вести дела не только с США, но и с Россией. По мнению советника Трампа, если нынешний фактический глава Украины в лице Зеленского не сможет добиться этой цели, то возникнет «проблема».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского неготовым к мирному урегулированию до тех пор, пока США остаются вовлечёнными в данный кризис. Как отметил Трамп, Зеленский считает вовлечённость США своим козырем, преимуществом в возможном переговорном процессе. Вашингтону же необходимо скорейшее урегулирование кризиса.

На самом деле, заявления новой администрации США вполне искренни. Дело в том, что США уже получили из этого конфликта, всё, что им было нужно: оторвали Европу от России, вывезли из ЕС значительную часть промышленности и получили военных заказов на многие годы вперёд. Теперь можно начинать процесс нормализации российско-американских отношений. Да, цинично, но такова геополитика.