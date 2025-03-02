Интересно, европейские политики давно интересовались у своих казначеев, не пуста ли «кубышка»?

Как отметил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, у США и Европы сейчас, по сути, диаметрально противоположные цели в рамках украинского кризиса. США хотят его завершения, Европа — продолжения. Как нельзя лучше олицетворяет это положение дел заявление, сделанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном о готовящемся к проведению 6 марта саммите по вопросу оказания дальнейшей поддержки Украине.

По словам Макрона, грядущий саммит будет очень важным, потому что в его рамках Евросоюз будет рассматривать предоставление Украине пакета помощи, объём которого может достигнуть нескольких сотен миллиардов евро.

Как отметил французский лидер, на кону европейская безопасность, и Европе необходимо вернуться «к старым привычкам» в деле её обеспечения, не рассчитывая на «трансатлантические связи». Не берёмся судить, о каких «старых привычках» говорит Макрон, но совершенно очевидно, что в Старом Свете услышали заявления президента США Дональда Трампа и просчитали дальнейшую логику развития событий.

Макрон осознаёт, что реализация вышеизложенного проекта может занять годы, но откладывать начало процесса, по мнению французского президента, уже нельзя.

Следует отметить, что Евросоюз сейчас находится в серьёзном экономическом и, как следствие, в политическом кризисе, поэтому не совсем понятно, где Макрон и разделяющие его мнение европейские лидеры намерены брать на эти амбициозные планы деньги.