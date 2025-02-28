Пока что об этом говорят напрямую только на востоке Германии, но идея актуальна для всей страны.

В экономическом развитии тех или иных государств нет и не может быть никаких «чудес». Всегда есть несколько составляющих, которые и определяют успешность государства в вопросе экономики. Так, столпами, на которых держалась немецкая экономика, были немецкое трудолюбие, дешёвые российские энергоресурсы, открытые рынки, а также, благодаря членству в НАТО, отсутствие больших оборонных расходов.

На сегодняшний день от доступных российских ресурсов немецкое политическое руководство отказалось, тем самым снизив конкурентоспособность немецкой продукции на мировом рынке, а США открыто призывают Европу повышать расходы на собственную оборону и не надеяться на всестороннюю помощь со стороны Вашингтона. Одного только трудолюбия уже недостаточно, и, как передаёт агентство Bloomberg, ряд немецких промышленников, пока, правда, лишь на востоке страны, выражают надежду на то, что в случае урегулирования украинского кризиса поставки российского газа в Германию возобновятся, обеспечив, в частности, функционирование химической промышленности. В качестве маршрута поставок газа заинтересованные лица рассматривают сохранившиеся нитки газопровода «Северный поток».

Сложно сказать, насколько такое развитие событий реализуемо. Во-первых, Германия за последние три года испортила отношения с Россией, участвуя в оказании финансовой и военной помощи Украине. Во-вторых, прошедшие на этой неделе внеочередные парламентские выборы в ФРГ не смогли обеспечить формирование хотя бы коалиции политиков-реалистов, так что политика по отказу от экономического сотрудничества с РФ, скорее всего, продолжится. И в-третьих, сохранившихся ниток «Северного потока» недостаточно для обеспечения немецких потребностей в газе, а ремонт столь масштабной инфраструктуры может занять годы.

Наконец, не стоит забывать, что Германия состоит в Евросоюзе, а эта наднациональная организация заняла непреклонную позицию в вопросе отношений с Россией. Так что желания одного Берлина на восстановление отношений с Москвой будет недостаточно.