Воздух прогрелся до 2—3,5 градусов по Цельсию.

Зима в этом году продолжает удивлять, радовать и вызывать тревогу одновременно. Удивлять и радовать тем, что уходящая календарная зима была чрезвычайно тёплой, чем позволила сэкономить гражданам немало денег на отоплении, а также на эксплуатации автомобилей в холодное время года. Тревогу же у экспертов вызывает крайне небольшой снежный покров, из-за чего по весне возможна засушливая и пожароопасная погода.

И вот, после непродолжительного похолодания в московский регион вернулась оттепель. Согласно комментарию метеоролога Евгения Тишковца, оттепель связана с солнечной радиацией, которая на днях значительно интенсифицировалась и наложилась на прохладный период. В результате сегодня днём, 27 февраля, воздух в Москве на базовой метеостанции, расположенной на ВДНХ, прогрелся до +2 °С, а на метеостанции в МГУ — до +3,5 °С.

Оттепель пришла в столичный регион примерно на десять дней раньше, чем обычно, и сохранится, по прогнозам синоптиков, как минимум до 8 марта. Учитывая, что на протяжении следующей недели метеорологи обещают период снегопада, который в связи с оттепелью сразу будет превращаться в мокрые и грязные дороги, заморачиваться с помывкой автомобилей пока не стоит.