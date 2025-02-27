Пока что на эту тему ведутся только разговоры.

В этом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Оттава и Мехико, чтобы не лишиться американского рынка, сразу же подчинились требованиям Вашингтона, ну а Пекин так просто себя в обиду не дал и ввёл ответные пошлины на американские энергоносители.

Всё бы ничего, но Трамп также недоволен тем, как к Соединённым Штатам относятся их европейские союзники, и выражал намерение ввести пошлины и против европейских товаров. Практически сразу в Евросоюзе заявили, что без ответа подобное возможное развитие событий не оставят, а теперь решили напомнить о своей решимости.

Так, в заявлении Еврокомиссии утверждается, что если США введут 25-процентные таможенные пошлины на европейские товары, то Евросоюз «немедленно» ответит на это действие.

В чём заключается этот немедленный ответ, официальный Брюссель, впрочем, уточнять не стал. Вряд ли Европа откажется от американского сжиженного природного газа, который сегодня в значительной степени питает Старый Свет. В конце концов, в очень многих сферах, и преимущественно в информационной, зависимость Европы от США максимальная, и пространства для манёвра у Брюсселя не так много, как ему бы хотелось.