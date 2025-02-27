Роботов-патрульных, в частности, хотят приобрести компании из ОАЭ.

Глядя на технологическое развитие Китая, невольно начинает закрадываться мысль о том, что фантастические фильмы на самом деле были пророческими. В частности, идея робота-полицейского (патрульного) уже активно реализуется в Поднебесной силами компании Rotunbot Co в городе Ханчжоу.

В данном случае речь идёт о роботе-патрульном под названием RT-G, выполненном в сферической форме и уже успевшим продемонстрировать свою эффективность в деле поддержания правопорядка. Технически данный робот может выполнять широкий спектр задач: от охраны правопорядка до проведения спасательных работ на воде: всё зависит от его оснащения и заложенной в него программы.

И вот, как утверждает китайское издание Global Times, разработкой Rotunbot Co заинтересовались иностранные покупатели: приобрести сферических роботов-патрульных уже хотят, например, компании из Объединённых Арабских Эмиратов.

Сейчас масштабы производства Rotunbot Co недостаточны для удовлетворения спроса, но компания привлекает инвестиции и намерена увеличить производственные мощности, дабы в перспективе начать продавать своих роботов на внешних рынках.