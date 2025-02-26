Согласно комментарию американского лидера, дела идут даже очень хорошо, .

С возвращением Дональда Трампа в кабинет президента США у Вашингтона и Москвы начался процесс урегулирования двусторонних отношений. Россия и США наконец-то возобновили контакты, проводят встречи делегаций на уровне глав внешнеполитических ведомств, разговаривают по телефону на высшем уровне, вместе голосуют за проекты резолюций в Совбезе ООН и готовятся к восстановлению торгово-экономических отношений.

С российской стороны по этому поводу проявляют сдержанный оптимизм вперемешку с недоверием, что совершенно неудивительно: слишком часто США обманывали Россию/СССР, чтобы сейчас слепо бросаться обратно в американские объятия. Поэтому основная масса информации по поводу восстановления российско-американских отношений исходит именно из Белого дома.

Так, сегодня Трамп заявил, что взаимодействие между РФ и США продвигается «очень хорошо». В подробности президент США вдаваться не стал, добавив попутно, что он ждёт визит Владимира Зеленского с целью подписания «большого» соглашения.

Также Трамп добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса и установление отличных отношений с Россией и Китаем. Собственно, все возможности у Вашингтона для этого есть: достаточно лишь принять реальность, в которой мир больше не однополярный, и выстраивать взаимовыгодные, доверительные отношения между великими державами.