Экзамен не должен превращаться в «угадайку», считает Валентина Матвиенко.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) всё время своего существования разделяет граждан России на тех, кто за подобную систему оценки знаний, и на тех, кто считают, что советская система была объективнее и справедливее. Не будем сейчас углубляться в тёмные материи советской экзаменационной системы, тем более что аббревиатура ЕГЭ ни в кратко-, ни в средне-, и, по всей видимости, ни в долгосрочной перспективе никуда от нас не денется.

Несмотря на объективные преимущества ЕГЭ, совершенствовать данный экзамен всё-таки надо, причём регулярно, и сегодня к этому призвала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По мнению спикера верхней палаты российского парламента, единый госэкзамен должен соответствовать школьной программе и не превращаться в «угадайку». Тех, кто ратуют за отмену ЕГЭ, Матвиенко призвала делать предложения, потому что по сей день дальше простой критики в этом вопросе тема никуда не сдвигается.

В обязательном порядке Единый государственный экзамен сдаётся в России выпускниками одиннадцатых классов с 2009 года. До этого на протяжении нескольких лет данная форма оценки знаний сдавалась в добровольном, экспериментальном порядке. Помимо выпускного экзамена ЕГЭ также одновременно является и вступительным в вузы, из-за чего, собственно, к данному экзамену так много вопросов и замечаний. Наиболее престижные вузы смогли получить право на дополнительные вступительные экзамены, тем самым отсеивая тех абитуриентов, которые подавали документы в режиме «засеивания поля» — во все вузы подряд.