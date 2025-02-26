Соответствующими сведениями поделился Минпромторг РФ.

Последнее время мы слышим о редкоземельных металлах гораздо чаще, чем эта тема того заслуживает. Преимущественно речь идёт о том, как США в лице администрации президента Дональда Трампа собираются вывозить редкоземельные металлы с территории Украины в качестве возмещения расходов, понесённых Вашингтоном на военную и финансовую поддержку Киева.

Впрочем, редкоземельные металлы отнюдь не так редки, как гласит их наименование, и одними из самых крупных запасов данных ресурсов обладает Россия. Сейчас редкоземельные металлы используются во всех высокотехнологичных отраслях промышленности и науки, поэтому развитие соответствующей отрасли в РФ, которая метит в максимальную импортонезависимость как минимум в стратегически важных сферах деятельности, должно идти ударными темпами.

И процесс идёт. Как сообщило министерство промышленности и торговли РФ, сейчас в России готовится к запуску целый ряд крупных инвестиционных проектов, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов. В число регионов, в которых реализуются упомянутые инвестпроекты, входят Якутия, а также Иркутская и Мурманская области.

Если всё пойдёт по плану, то к 2030 году производство продукции из редкоземельных металлов в России возрастёт до пятидесяти тысяч тонн в год, тем самым кратно снизив зависимость от иностранных поставщиков. При этом необходимо понимать, что важно не просто добывать и перерабатывать «редкозёмы», но и производить на их основе конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью.