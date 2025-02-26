Помощи, выделенной предыдущей администрацией США, впрочем, предостаточно.

Ключевой, хоть далеко не единственной причиной, по которой боевые действия в рамках украинского кризиса перешли уже в четвёртый год, является беспрецедентная военная, экономическая, политическая и информационная поддержка, оказываемая Украине странами Запада во главе с США. По разным подсчётам, объём этой помощи исчисляется сотнями миллиардов долларов, из которых только США, по информации президента Дональда Трампа, оказали Киеву поддержку на $350 миллиардов.

Трампа такое положение дел не устраивает, поэтому его администрация остановила выделение дополнительной помощи Украине, о чём сегодня заявил сам американский лидер в рамках пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, сейчас США «ничего» не предоставляют Киеву.

Хотя это, безусловно, позитивное известие, поскольку Россия неоднократно отмечала, что именно вооружение Украины Западом является причиной затягивания кризиса, необходимо понимать одну важную деталь: предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом перед своим уходом максимально нарастила передачу военной помощи Украине. По мнению экспертов, переданного Вашингтогом до января этого года включительно оружия Киеву хватит ещё на период от нескольких месяцев до полугода.

Также не стоит забывать о том, что эстафетную палочку в данном деле сейчас хочет перехватить Европа, экстренно передающая на нужды вооружённых сил Украины ещё остающиеся в своих арсеналах запасы военной техники, оружия и боеприпасов. Так что даже если Трампу теоретически удастся вывести США из этого кризиса, его непосредственно военная составляющая может продолжаться ещё относительно долго, и без достижения политико-дипломатических договорённостей урегулирование в принципе становится невозможным.

По этой причине сейчас и Москва, и Вашингтон сходятся во мнении, что на Украине должны пройти президентские выборы, в ходе которых к власти придёт более сговорчивая администрация.