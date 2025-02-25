Объём инвестиций в производство превысит три миллиарда рублей.

Переработка древесины является важным процессом, от которого зависит целая цепочка других отраслей промышленности: от химической до мебельной и бумажной. Поэтому тот факт, что сегодня министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев сообщил о том, что в регионе появится новое предприятие (завод) по переработке лиственной древесины, можно воспринимать исключительно позитивно.

По словам Ермолаева, инвестиционный проект, сумма которого превышает три миллиарда рублей, будет реализовывать компания «Форест-Тревел», управляющая уже существующим предприятием в Суоярвском муниципальном округе, рядом с которым и будет возведён новый завод.

Согласно комментарию главы Минэкономразвития Карелии, расширение производства позволит дополнительно выпускать до двухсот тонн белёной химико-термомеханической массы (БХТММ) в сутки. Работать на новом предприятии будут сто человек.

Когда завод планируется построить и сдать в эксплуатацию, впрочем, пока не уточняется.