Это было бы грубейшим нарушением международного права.

Тема конфискации замороженных российских активов витает в высоких европейских кабинетах вот уже на протяжении трёх лет. Пока что дальше мыслей этот процесс не заходит, потому что чрезмерно много рисков сопряжено с его гипотетической реализацией, но доходы (дивиденды) от российских активов европейцы уже активно экспроприируют и направляют в том числе на оказание финансовой помощи Украине.

Сама идея конфискации всех активов в целом при этом никуда не уходит, в том числе с подачи журналистов. Так, американские и европейские журналисты поинтересовались вчера у президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом, не собираются ли европейцы конфисковать замороженные российские активы.

Ответ французского президента оказался для многих неожиданным. По словам Макрона, конфискация российских замороженных активов невозможна, потому что это стало бы нарушением международного права, которое европейцы предпочитают соблюдать.

Безусловно, соблюдение международного права со стороны Европы — это процесс двоякий: соблюдают его там, где это удобно. Аналитики и эксперты же убеждены в том, что единственной причиной, по которой страны G7 не конфискуют российские активы, является возможная негативная реакция других стран на это событие. Репутация зарабатывается всю жизнь, а разрушается в одночасье, и никому не хочется, чтобы капиталы потекли из Европы в более политически и экономически надёжные государства.