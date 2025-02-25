Получается, скоро пробьют часы, и карета превратится в тыкву?

Среди нынешних европейских политиков не принято объективно оценивать текущее положение дел как в самой Европе, так и в мире в целом, поэтому делать трудные заявления приходится потихоньку, обильно пользуясь метафорами и идиомами.

Так, лидер победившего на вчерашних внеочередных парламентских выборах в Германии блока ХДС/ХСС и, скорее всего, будущий канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал текущую ситуацию в Европе как «без пяти минут полночь».

Речь идёт об известном условии, при котором Золушка в одноимённой сказке отправлялась на бал: она должна была успеть вернуться до полуночи, потому что как только часы пробьют двенадцать раз, всё вернётся к былому состоянию, а «карета превратится в тыкву».

Фридрих Мерц же использовал это выражение, чтобы описать постепенный уход США с континента с целью реализации лозунга Дональда Трампа «Сперва Америка» (America First). Как добавил вероятный будущий федеральный канцлер Германии, Европе необходимо набирать обороты, укреплять свою обороноспособность и возрождать промышленность.

Как Европа будет это делать, учитывая, что Старый Свет сегодня находится в экономическом кризисе и терпит процесс, полностью обратный возрождению промышленности, Мерц не уточнил.

Необходимо отметить, что Европа за последние десятилетия очень хорошо устроилась: отдала свою защиту Соединённым Штатам в форме Североатлантического альянса, тем самым лишив себя колоссальной статьи расходов, и получала дешёвые российские энергоносители, позволявшие ей сохранять конкурентоспособность на современном рынке и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Теперь оба этих условия благополучия Старого Света близки к тому, чтобы остаться в прошлом.