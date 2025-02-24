Самые настоящие мороз и солнце.

Погода в этом году продолжает удивлять жителей европейской части России. Рекордно тёплый январь, позволивший гражданам сэкономить на отоплении, а городским службам на уборке, сменился сравнительно прохладным февралём, который подходит к своему календарному завершению с показателями, способными порадовать ценителей творчества Пушкина. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года.

По словам синоптика, на базовой московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, ночью была зафиксирована температура -13,7 °C, что является самым низким показателем с 1 января текущего года. В Новой Москве температура, согласно показателям метеорологического оборудования в Михайловском, опускалась до -19,8 °C.

Что до Подмосковья, то ниже всего столбики термометров опускались в Клину: на северо-западе Московской области сегодняшний ночной минимум составлял -19,2 °C. С марта, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе начнётся оттепель: днём температура воздуха будет прогреваться до «плюсовой», а ночью будут лишь лёгкие заморозки.

Понятно, что любые «экстремумы» в погодных значениях невольно заставляют думать о климатических изменениях, но в целом ничего неординарного не происходит. Единственное, о чём переживают эксперты, это о том, что этой зимой в европейской части России был крайне небольшой снежный покров, что может привести к излишнему высыханию почвы и связанной с этим высокой пожароопасностью по весне.