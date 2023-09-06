Ирландский лизинговый гигант согласился на компенсацию, затрагивающую 17 бортов.

Базирующаяся в Дублине лизинговая компания AerCap объявила, что она договорилась о выплате 645 миллионов долларов Аэрофлотом. Соглашение распространяется на 17 самолетов и пять запасных двигателей, которые были переданы авиакомпании в аренду.

Источник: vaalaa | Shutterstock

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AerCap, крупнейший в мире лизингодатель воздушных судов, ранее, еще в марте этого года, заявляла, что к ней обратились представители Аэрофлота и ее страховщиков по поводу возможной выплаты компенсаций за оставшиеся в стране суда. Сделка была согласована регулирующими органами, следящими за выполнением санкций, введенных Западом после февраля 2022 года.

В обмен на полную выплату 645 млн долларов, переведенных на банковский счет AerCap, Аэрофлот (вместе с дочерней авиакомпанией Россия) получил официальное право собственности на 17 самолетов, приобретя их со значительной скидкой по сравнению с их реальной рыночной стоимостью.

До начала конфликта на Украине российские авиакомпании были основными клиентами западных лизингодателей воздушных судов. Сотни самолетов Boeing и Airbus были сданы в аренду российским перевозчикам

После событий февраля 2022 года западные санкции вынудили арендодателей расторгнуть все договоры лизинга. Однако Москва запретила самолетам вылетать за пределы страны и приняла закон, согласно которому любое арендованное воздушное судно, перерегистрированное в российском реестре гражданских воздушных судов, становится прямой собственностью действующей российской авиакомпании.

Источник: Vincenzo Pace | Simple Flying

Из-за этих действий в России фактически застряли 400 самолетов стоимостью, по некоторым оценкам, около 10 миллиардов долларов. В то время как многие борта продолжают летать, некоторые остаются на земле из-за отсутствия запасных частей.

Между тем лизинговые фирмы утверждают, что новые российские законы противоречат международным авиационным соглашениям. Это, в свою очередь, вызвало шквал страховых претензий в отношении множества воздушных судов, которыми Россия в одностороннем порядке завладела в соответствии со своим новым законом.

AerCap, крупнейший владелец коммерческих воздушных судов в мире, на балансе которого числилось около 1750 самолетов, в 2022 году располагал более чем 100 самолетами взятыми в лизинг российскими авиакомпаниями. Хотя некоторые из них были возвращены, большинство остается в России.

Несмотря на то, что компания была вынуждена фактически списать со своего баланса 17 пассажирских самолетов, AerCap в определенной степени выиграет от выплаты компенсации. Но с учетом растущего спроса на новые и арендованные самолеты по всему миру стоимость этих бортов, вероятно, будет значительно превышать 645 млн долларов, которые будут выплачены в соответствии с условиями соглашения.

Однако компания явно решила, что эта сумма лучше, чем ничего. В заявлении, опубликованном для акционеров и фондовых рынков, AerCap заявила:

"5 сентября 2023 года мы получили денежные средства от страховых выплат на общую сумму около 645 миллионов долларов в качестве полного погашения наших требований по страховым полисам группы "Аэрофлот" в отношении 17 воздушных судов и пяти запасных двигателей, переданных в аренду "Аэрофлоту" и авиакомпании "Россия". С момента получения этих страховых выплат от страховой компании NSK мы аннулировали наши претензии к NSK, "Аэрофлоту", "России" и их международным перестраховщикам в отношении этих самолетов и двигателей".

Источник: vaalaa | Shutterstock

В рамках вышеприведенного заявления AerCap объявила, что получила одобрение Министерства финансов и торговли США на проведение расчетов с "Аэрофлотом".

Но, хотя AerCap рада урегулировать этот конфликт, проблема сданных в лизинг самолетов, оставшихся в России, до конца не решена. Компания сообщила, что переговоры об урегулировании продолжаются с несколькими другими российскими авиакомпаниями, а именно S7 Airlines, "Уральскими авиалиниями" и лоукостером Smartavia.

На начало 2022 года, по данным ch-aviation, у S7 Airlines было 44 самолета на сумму 743 млн долларов, арендованных у AerCap, в то время как "Уральские авиалинии" располагали 20 самолетами общей стоимостью 350 млн долларов. Smartavia на тот момент эксплуатировала 11 узкофюзеляжных самолетов Airbus и Boeing, арендованных у AerCap.

AerCap в своем заявлении добавила, что у компании есть действующий отдельный иск на сумму 3,4 миллиарда долларов к своим собственным страховщикам. Однако впоследствии требуемая сумма была уменьшена до 2,75 миллиарда долларов в связи с урегулированием, достигнутым с "Аэрофлотом".