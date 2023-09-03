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Embraer и бразильская армия успешно завершили первое испытание радара M200 Vigilante
Работа радара проводилась недалеко от аэропорта имени Хулио Белена, расположенном в Паринтинсе, в июне и июле.

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Место было выбрано в связи с проведением ежегодного фестиваля, событием, которое приводит к значительному увеличению авиасообщения в регионе. В этом году тысячи туристов прибыли в город через аэропорт имени Хулио Белена, в результате чего за одну неделю было совершено более 800 посадок и взлетов. Радар M200 Vigilante впервые был перевезен на самолете KC-390 во время трехчасового полета между Кампинасом, штат Сан-Паулу, и городом, расположенным в тропических лесах Амазонки. Датчик непрерывно отслеживал воздушное движение в радиусе 200 км, работая совместно с авиадиспетчерами, ответственными за мониторинг полетов в северном регионе страны.

Источник: Embraer

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“Карнавал в Паринтинсе позволил нам протестировать работу M200 Vigilante в сложных условиях тропических лесов Амазонки. Тесты продемонстрировали универсальность, маневренность, точность и надежность радара. Мы очень довольны результатами”, - заявил Боско да Коста Джуниор, президент  гендиректор Embraer Defense & Security.

“Мы гордимся тем, что приняли участие в этом важном мероприятии в регионе Амазонки. Партнерство и совместные разработки бразильской армии и Embraer позволили обеспечить технологическую автономность цифровых радаров более чем на 15 лет. Проведение этого испытания стало еще одним важным шагом в проверке технических характеристик M200 Vigilante. Это серьезно расширит возможности наших войск”, - сказал Ахиллес Фурлан Нето – начальник отдела научных исследований ВС Бразилии.

M200 Vigilante - это радар среднего радиуса действия, предназначенный для наблюдения за воздушным пространством и раннего предупреждения. Используя передовые технологии обработки, он может идентифицировать и отслеживать позиции и траектории, а также классифицировать цели. Он оснащен интегрированной системой выработки электроэнергии, которая гарантирует автономность работы до 48 часов и простоту транспортировки наземными и воздушными платформами.

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#бразилия #радар #embraer #kc-390 #m200 vigilante
Источник: aviationnews.eu
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