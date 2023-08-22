Правительство Китая одобрило возобновление полетов после пандемии

21-го августа китайские власти объявили об одобрении возобновления полетов в Китай авиакомпании Air Koryo, флагманского перевозчика и единственной авиакомпании Северной Кореи. Коммерческие рейсы между Пекином и Пхеньяном возобновятся впервые с тех пор, как КНДР закрыла свои границы после вспышки COVID-19.

Источник: Fasttailwind | Shutterstock

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Вчера первый коммерческий рейс должен был вылететь в Пекин, однако, в последний момент был отменен.

До пандемии Air Koryo выполняла рейсы по шести различным направлениям по всей Азии, включая Пекин, Чхонджин, Макао, Шэньян, Самджиён (город в КНДР) и Владивосток. Перевозчик выполнял эти рейсы, используя Ан-148, Ан-24, Ил-62, Ту-134, Ту-154 и Ту-204.

С началом пандемии COVID-19 Северная Корея придерживалась одной из самых строгих политик пограничного контроля. Однако, в последнее время появились признаки того, что страна начала открывать свои границы для союзников.

Китайские и российские высокопоставленные лица посетили Пхеньян в прошлом месяце, став первыми иностранцами, побывавшими в стране за последние годы. Дипломаты посещали Северную Корею, чтобы присутствовать на военном параде, посвященном 70-й годовщине победы в Корейской войне.

Источник: Fedor Leukhin | Wikimedia Commons

На прошлой неделе некоторым северокорейцам также было разрешено выехать за границу. Страна направила делегацию спортсменов для участия в международных соревнованиях по тхэквондо, проходящих в Казахстане.

По словам Ван Вэньбиня, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая, в настоящее время одобрено возобновление полетов на летний и осенний периоды. Китайские власти пока не сообщили, будут ли одобрены рейсы Air Koryo на постоянной основе.