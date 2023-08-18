Модификации станут частью тестирования программы Boeing X-66A, которая, как надеется компания, позволит сократить выбросы парниковых газов на 30%.

Самолет McDonnell Douglas MD-90 приземлился в Палмдейле после того, как был доставлен из Викторвилля. Производитель планирует модифицировать самолет для тестирования конфигурации околозвукового крыла с ферменной конструкцией (TTBW - Transonic Truss-Braced Wing).

Планируется, что работы по модификации, которые будут выполнены в сотрудничестве с НАСА, начнутся в ближайшее время, а наземные и летные испытания, как ожидается, начнутся в 2028 году. Эта работа является частью более широкой программы НАСА Sustainable Flight Demonstrator (SFD) по созданию экологичного авиалайнера. Источник: NASA | Carla Thomas

Прибытие самолета представляет собой значительный шаг для Boeing в разработке своего экспериментального самолета X-66A, который, как компания надеется, поможет США достичь своей долгосрочной цели по нулевому выбросу парниковых газов в авиационной промышленности к 2050 году. Технический директор Тодд Ситрон отметил это событие, заявив,

реклама "Это знаменует собой важный шаг в проекте SFD, подтверждает приверженность Boeing принципам экологичности и приближает нас к тестированию и утверждению конструкции TTBW".

Между тем, заместитель начальника Управления исследовательских миссий НАСА по аэронавтике Эд Ваггонер сказал,

"Мы в НАСА рады сотрудничать с Boeing в проекте X-66A, внося важный вклад в достижение авиацией цели по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году".

Источник: Boeing

Тонкие крылья TTBW, поддерживаемые стойками, обеспечивают больший размах и удлинение крыла, что, как надеются Boeing и NASA, позволит самолету X-66A сжигать на 30% меньше топлива, чем существующие узкофюзеляжные самолеты, такие как 737 MAX или Airbus A320neo. Одни только крылья позволили снизить расход топлива на 9-10% при испытаниях в аэродинамической трубе, что подчеркивает потенциальный вклад, который самолет может внести в будущее коммерческой авиации.

Концепция TTBW была впервые представлена Boeing в 2019 году, хотя работы велись за кулисами более десяти лет до этого в рамках программы исследований дозвуковых сверхэкологичных самолетов (SUGAR - Subsonic Ultra Green Aircraft Research).

Источник: Catharine Pierce | Shutterstock

Самолет, доставленный Boeing в Палмдейл на этой неделе - McDonnell Douglas MD-90. Новый самолет был поставлен авиакомпании China Northern Airlines в 1999 году, затем он стал эксплуатироваться авиакомпаниями China Southern Airlines и Delta Air Lines.

MD-90 был представлен как преемник популярного MD-80. Однако он не соответствовал коммерческому успеху предшественника, было продано всего 116 машин, по сравнению с почти 1200 MD-80.