Индия приняла меры по укреплению своих границ, особенно на востоке Ладакха, в преддверии очередного раунда переговоров

Индия приняла меры по укреплению своих границ, особенно на востоке Ладакха, в преддверии очередного раунда переговоров на высшем уровне с Китаем относительно напряженности вдоль линии фактического контроля (LAC), сообщает Times of India.

Источник: Government of India

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Военно-воздушные силы Индии (IAF) разместили истребители Rafale, Су-30 МКИ, МиГ-29 и SEPECAT Jaguar на передовых позициях вместе с более чем 68 000 военнослужащих. Самолеты приведены в состояние повышенной готовности и проводят наблюдение и сбор разведывательных данных вокруг региона Ладакх.

Кроме того, ВВС усилили свою противовоздушную оборону, установив радары и средства поражения класса "земля-воздух" на прифронтовых базах. Источник, знакомый с индийскими военными, сообщил Times of India, что войск должно быть “более чем достаточно”, а меры безопасности необходимы из-за “двуличного поведения противника в прошлом”.

Считается, что в настоящее время Китай располагает примерно 50 000-60 000 военнослужащих вдоль линии фактического контроля.

Вот уже более трех лет обе стороны вовлечены в пограничный спор. 15 июня 2020 года индийская и китайская армии столкнулись в долине Галван в Ладакхе, в результате чего погибли 20 индийских и 4 китайских солдат. Конфликт возник из-за напряженности в Лаке, когда обе страны обвиняли друг друга во вторжении на территорию.

После столкновения состоялось множество дипломатических встреч, но сложная ситуация сохранялась. Некоторых успехов по взаимному отведению войск удалось добиться в феврале 2021 года после продолжительных переговоров.