Компания Boeing представила модификацию конструкции своего 777-8 с увеличенной длиной фюзеляжа почти на метр.

Удлинение фюзеляжа Boeing 777-8 позволит вмещать больше пассажиров и увеличит дальность полета самолета.

Источник: BlueBarronPhoto | Shutterstock

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Компания Boeing представила модификацию конструкции своего 777-8 с увеличенной длиной фюзеляжа почти на метр. Такой шаг позволит увеличить пассажировместимость 777-8s с 384 до 395 человек (в двухклассной компоновке) и увеличит дальность его полета до 16 200 км.

Вместе с 777-9 этот самолет является частью программы Boeing 777X, которая, как надеется производитель, поможет ему конкурировать с Airbus A350-1000. Благодаря уникальным складывающимся законцовкам крыльев и двигателям GE9X шириной 3 метра, 777X, безусловно, привлекает к себе внимание. Однако реализация проекта сопровождалась задержками, и он уже более чем на пять лет отстает от графика.

Источник: Vidit Luthra | Shutterstock

Привели ли к изменениям низкие объемы продаж?

Уровень продаж 777-8 был довольно низким, что, возможно, объясняет изменение его конструкции. На сегодняшний день только 24 борта из общего числа заказов на 777X приходится на вариант -8, при этом 304 машины приходится на более крупный 777-9 и 55 - на грузовой самолет 777-8F. 777-9 будет способен перевозить до 426 пассажиров в двухклассной конфигурации, что более чем на 40 больше, чем у оригинального 777-8, при этом дополнительная вместимость окажется востребованной среди авиакомпаний.

Источник: Vidit Luthra | Shutterstock

Все 24 заказа на 777-8 поступили от базирующихся в ОАЭ перевозчиков - восемь от Etihad Airways и 16 от Emirates. Однако появление дополнительных 16 Boeing 777X в списках заказов Boeing в июне 2023 года вызвало предположение о том, что авиакомпания преобразовала свои заказы на 777-8 в 777-9. Следующим после Emirates по величине оператором Boeing 777X в настоящее время должна стать Qatar Airways, у которой заказано 74 самолета, за ней следует Singapore Airlines с 31 самолетом.

Ключ к долгосрочному успеху Boeing

Ожидается, что из двух пассажирских вариантов 777X 777-9 поступит в эксплуатацию в 2025 году, а первая поставка 777-8 состоится не ранее 2027 года. Первоначально Boeing надеялся, что Qantas выберет этот самолет для выполнения рейсов Project Sunrise из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Однако вместо этого перевозчик остановил свой выбор на Airbus A350-1000.

Источник: Aerospace Trek | Shutterstock

За последние пять лет Boeing испытал на себе последствия двух авиакатастроф 737 MAX и последующего запрета на полеты этого типа, проблемы с поставками 787 и пандемии. Однако уже в этом году производитель снова начал демонстрировать неплохие показатели прибыли.

Программа 777X сыграет важную роль в будущем успехе Boeing, и эти незначительные изменения в конструкции 777-8 могут помочь меньшему из двух самолетов сократить значительный разрыв в заказах по сравнению с его более крупным собратом, 777-9. Сейчас предстоит выяснить, смогут ли увеличенные вместимость и дальность полета компенсировать задержки с поставками самолетов.