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Astra_news
Эксперимент с автогенерацией резюме статей в Wikipedia остановлен из-за недовольства редакторов
The Wikimedia Foundation сообщает о временной остановке эксперимента с автогенерацией текста, которые показывались читателям Wikipedia в начале страницы статей.

О приостановке эксперимента «Simple Article Summaries» сообщили представители The Wikimedia Foundation (WMF), некоммерческой организации, поддерживающей инфраструктуру многоязычных вики-проектов. Решение было принято на фоне единодушного недовольства сообщества редакторов, которые назвали инициативу генерации краткого резюме в начале страницы статей Wikipedia «вредной для репутации и принципов проекта».

Резюме формировались при помощи модели Aya от Cohere и отображались в браузерном расширении Wikipedia. Их можно было прочитать в верхней части статьи с отметкой «Unverified», текст разворачивался после нажатия. Эксперимент, рассчитанный на 2 недели, стартовал 2 июня. Он проводился в мобильной версии сайта, но после большого количества комментариев с негативными отзывами эксперимент остановили на неопределенный срок. Допускается, что его больше не будут продолжать.

Источник изображения: Culture

Один из редакторов назвал запуск генеративного искусственного интеллекта оскорблением читательского интеллекта. Он добавил, что из-за ИИ Wikipedia перестанет восприниматься как символ надежности и сдержанности. Ручной подход, по его мнению, исключал «пестроту» и алгоритмическую подачу информации. Его коллеги поддержали мнение и заявили, что из-за ИИ проект может утратить доверие, которое годами формировалось.

Основная претензия основана на том, что автоматически сгенерированный текст разрушает коллективную модель редактирования, в нем нет глубины для восприятия информации. Таким образом, не остается пространства для альтернативного мнения, и за счет этого нарушается принцип нейтральной точки зрения.

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#генеративный ии #wikipedia
Источник: appercase.ru
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