Завершилась операция по изъятию более 2000 майнинговых устройств на нелегальном объекте для добычи криптовалюты.

СК РФ, «Иркутскэнергосбыт» провели обыск на нелегальной ферме в Ангарском городском округе. Завершилась операция по изъятию 2146 единиц оборудования для майнинга. Было отключено 2606 майнер-машинок, которые были подключены к сетям энергокомпании «Радиан», контейнеры с трансформаторными подстанциями опечатаны.

К настоящему времени приостановлена деятельность подпольной площадки в Иркутской области, где официально запрещен майнинг до середины марта 2031 года. Расследование по факту незаконного потребления электричества и мошенничества в особо крупном размере продолжается. Если вина организатора подпольного майнинга будет доказана в суде, может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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Гендиректор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов назвал описанный случай незаконной криптодобычи самым крупным в области с учетом последних лет. Глава Ассоциации промышленного майнинга РФ Сергей Безделов назвал масштаб площадки крупным и предположил, общая стоимость оборудования может быть более чем $6,3 млн. Сумма ежемесячных трат на электроэнергию на предприятии такого масштаба может достигать нескольких миллионов рублей.

Ранее в СМИ сообщали, с 1 июля будет установлен полный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье. На совещании Правительство России приняло решение отложить этот вопрос на 2 месяца, чтобы оценить потенциальную потерю доходов в электросетевом секторе и подготовить необходимую базу, чтобы высвобожденные мощности могли беспрепятственно направляться в социально значимые объекты.